Yeni kütüphanelerle gençlerin ve çocukların kitapla buluşturulması hedefleniyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki halk kütüphanesinin açılış törenine katılan Yazgı, bugüne kadar birçok tarihi yapıyı restore ederek kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.

Buna ilişkin projelerin devam ettiğini belirten Yazgı, en önemli örneğin Rami Kütüphanesi olduğunu ifade etti.

Burayı, yaklaşık 36 bin metrekare kapalı alan ve 51 bin metrekare peyzaj alanıyla dünyanın sayılı büyük kütüphanelerinden biri haline getirdiklerini anlatan Yazgı, şunları kaydetti:

"Niğde'de Yahya Peygamber Kilisesi'ni kütüphaneye çevirdik. Dünya çapında özel bir restorasyonla örnek bir çalışma oldu. Biz kültür varlıklarımızın doğru şekilde fonksiyonlandırılması, başta kütüphaneler olmak üzere sergi alanları ve kültür merkezleri anlamında dönüştürülmesi için yeni bir strateji geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu konuda, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte, bu strateji kapsamında Türkiye'mizde fiziki imkanları yeterli olan yapılarda dönüşüme başladık. Türkiye'de kütüphane sayısında 1290'a ulaştık. AVM'lerde, adliyelerde, garlarda ve havaalanlarında kütüphane çeşitliliğini, insanların kitaba ulaşabilirliğini arttırma çabamız var."

"İhtisas kütüphaneleriyle teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çabalıyoruz"

Kütüphanelerin gelişim sürecinde teknolojiyi de kullanmaları gerektiğini kaydeden Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim buradaki kütüphane mantığımız sadece bir kitabın varlığı değil, ihtisas kütüphaneleriyle birlikte teknolojinin tüm imkanlarını kullanma çabası. Şu anda en önemli çalışmamız yapay zekanın kütüphanecilik anlamında kullanılması. Bununla ilgili 2024 yılında belli projelerimizi sizinle paylaşacağız. Çocuklarımızın hem teknolojiye hem bilgiye en doğru, en güvenilir şekilde ulaşması en büyük hedefimiz. Ulaşamadığımız tüm gençleri ve çocuklarımızı kitapla buluşturmak bizim en büyük hedefimiz."

Basılı kitap açısından yayıncılık sektörünün pandemi döneminde büyük yara aldığına işaret eden Yazgı, pandeminin bitmesiyle sektörün kendini hızlıca toparladığını ve ulaşılabilir kitapta güzel bir noktaya geldiğini aktardı.

Pandemi döneminde kitap okuma alışkanlığının arttığına dikkati çeken Yazgı, "Bir kısmı dijital kitaplar, yeni teknolojik imkanlar kullanılarak ulaşılabilirliği daha kolaydı. Pandemi döneminden sonra da gerçek anlamda o kağıt dokusunu hissedebilecekleri, o güzel kitap okuma alışkanlığının hem gençlerimizde hem de orta yaş halkımızda çok hızlı bir ivmeyle yükseldiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor ve bunun gelişmesi için bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.