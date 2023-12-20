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Güncel
AA 20.12.2023 14:46

Trabzon'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine, 2'si ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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