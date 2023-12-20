Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "SİBERAY" programı kapsamında çalışma yürütüldü.

Program kapsamında il merkezi ve ilçelerindeki 22 lise ve bir ortaokulda toplam 2 bin 756 öğrenciye, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.