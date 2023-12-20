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Güncel
AA 20.12.2023 14:09

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 46,03 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 34 sentetik ecza hap, kağıda emdirilmiş 1450 içimlik uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 3 mermi ve av tüfeği ile bu silaha ait 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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