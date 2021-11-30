Yunus Emre Enstitüsü'nce, Medeniyet Mirası: Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek programlarının ilk adımı Bakü'de atılıyor. Proje, bir yıl boyunca Fas, İran, Kazakistan, Özbekistan, Moskova, New York’ta düzenlencek. Kapanış programının ise Paris’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Medeniyet Mirası projesi ile Başta Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Batı toplumları olmak üzere bütün dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Etkinlikler kapsamında; Medeniyet Mirası Sergisi, Medeniyet Şuuru Paneli, Medeniyet Bilgini Biruni Belgeseli, Medeniyet Düşünürü Farabi Belgeseli ve Medeniyet Nehri Belgeseli Gösterimleri düzenlenecek.

Organizasyon 3 Aralık'ta Bakü'de başlayacak

Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş-Ortak Gelecek projesinin birinci organizasyonu 3 Aralık 2021 tarihinde, 15.30’da Bakü’de Uluslararası Muğam Merkezinde gerçekleşecek. Medeniyet Mirası Sergisinin açılışı sonrası Bir Medeniyet Bilgini Biruni belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.

Enstitü'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEDAR) Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından hazırlanan Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek programları Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak tanıtım programı ile başlıyor.

Azerbaycan ile ortak dil, ortak kültür ve özel gönül bağımız hasebiyle Bakü’de ilk adımı atılan projenin ardından bir yıl boyunca Fas, İran, Kazakistan, Özbekistan, Moskova, New York’ta düzenlenmesi, kapanış programının ise Paris’te gerçekleştirilmesi planlanmakta.

Sahip olduğumuz zengin medeniyet birikimi ve bunun dayandığı eşsiz değerler manzumesinin, başta Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Batı toplumları olmak üzere bütün dünyaya tanıtılmasını amaçlayan Medeniyet Bilinci etkinlikleri kapsamında; Medeniyet Mirası Sergisi, Medeniyet Şuuru Paneli, Medeniyet Bilgini Biruni Belgeseli, Medeniyet Düşünürü Farabi Belgeseli ve Medeniyet Nehri Belgeseli Gösterimleri düzenlenecek.

Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş-Ortak Gelecek projesinin birinci organizasyonu 03 Aralık 2021 tarihinde, 15.30’da Bakü’de Uluslararası Muğam Merkezinde gerçekleşecek. Medeniyet Mirası Sergisinin açılışı sonrası Bir Medeniyet Bilgini Biruni belgeselinin ilk gösterimi yapılacaktır.



Akabinde “Medeniyet Bilinci” konulu panel gerçekleştirilecek. Vefatının 700. yılında, büyük Türk ozanı Yunus Emre’nin mısralara döktüğü ve yedi asırdır Türk toplumunun adeta ruhuna nakşedilmiş bulunan sevgi, barış, hoşgörü ve insanlık anlayışına dayalı çoğulculuk ve birlikte yaşama tecrübesini gözler önüne sererek günümüze taşımak maksadıyla düzenlenen panel, aynı zamanda Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Bekir KARLIĞA, 23. Dönem AKPARTİ Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal ERBAY ve Azerbaycan Cumhuriyeti Medeniyet Nazırı Vekili Dr. Vasıf AYVAZZADE ve MEDAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ahmet SELAMET’in katılımlarıyla gerçekleşecek, bu akademik söyleşi kapsamında küresel çapta yeni bir medeniyet bilinci oluşturulmasına vurgu yapılacak.

Proje hakkında;

İnsanoğlunun ürettiği en özgün değer medeniyet, sahip bulunduğu en değerli miras da medeniyet mirasıdır. İnsanlığın yeryüzündeki medeniyet yolculuğu, tarihin en uzun hikayesidir.

Mevcut bilgilerimize göre, bundan yaklaşık 11-12 bin sene önce, M.Ö. 10.000-9.000 yılları arasında, avcı toplayıcı olarak nitelenen insan toplulukları, yılın belli mevsiminde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Urfa-Harran civarına gelirler. Göbekli Tepe denilen yüksek bir tepede toplanarak ayinler yapar ve görkemli bir tapınak inşa ederler. Aynı zamanda ilk kez yaban hayvanlarını evcilleştirirler ve tarımı keşfederler. İşte böylece insanlığın uzun medeniyet yolculuğu başlamış olur.

Bu tarihten yaklaşık 5000 sene sonra (M.Ö. 7000-6.000 yılları) Orta Anadolu düzlüklerinde Konya ovasındaki Çatalhöyük’te yerleşim mahalleri inşa etmeye başlarlar. Ardından aşağı Mezopotamya düzlüklerine inerek kentler kurar, göz alıcı eserler inşa eder devletleşme sürecini başlatırlar.

M.Ö. 3.500-3.000 yıllarında Aşağı Mezopotamya’da Babil kentini kurmuş olan Sümerler, yazıyı keşfederek tarihin en büyük devrimlerinden birisi gerçekleştirirler. Ve böylece evrensel medeniyet kervanı hızlı yürüyüşünü devam ettirerek günümüze kadar uzanıp gelir.

Medeniyetler, hızlıca akmakta olan bir ırmağa benzerler. Dereler suları nehirlere, nehirler, denizlere, denizler de okyanuslara taşırlar

“Medeniyet Mirası” etkinliğe işte bu coşkun akan ırmağın hikâyesini günümüze taşımayı amaçlamaktadır.

Etkinlik beş bölümden oluşmaktadır; Medeniyet Mirası Sergisi, Medeniyet Bilinci Paneli, Medeniyet Bilgini Biruni Belgeseli (İlk Gösterimi Bakü’de), Medeniyet Düşünürü Farabi Belgeseli Gösterimi, Medeniyet Nehri Belgeseli Gösterimi.