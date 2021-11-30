Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat’ta hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde iddiaya göre, inşaat malzemeleri satan iş yerine gece saatlerinde giren 3 kişi, iki dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine emniyet ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu D.U., S.N. ve E.C.G. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinden yapılan aramada da dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.U. ve S.N. tutuklandı, E.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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