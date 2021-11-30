Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla’da sokak hayvanları için mama seferberliği başladı
[Fotoğraf: AA]
Tuzla Belediyesi, kentte iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorlanmaması için mama seferberliği başlattı.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde, belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki gündür yoğun mesai harcayan ekipler, Tuzla’da bulunan mama ve su kaplarını sürekli dolduruyor.
“Sokak hayvanlarının beslenebilmesi için seferberlik ilan ettik”
Yılın her günü yapılan çalışmaların iki gündür yoğunlaştırılması ile sokak hayvanlarının soğuk günlerde zorlanmaması amaçlanıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Muharrem Yalçın, "İki gündür soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının da beslenebilmesi için seferberlik ilan ettik." dedi.
Etiketler: İstanbul Sokak Hayvanları
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