İstanbul’un Tuzla ilçesinde, belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki gündür yoğun mesai harcayan ekipler, Tuzla’da bulunan mama ve su kaplarını sürekli dolduruyor.

“Sokak hayvanlarının beslenebilmesi için seferberlik ilan ettik”

Yılın her günü yapılan çalışmaların iki gündür yoğunlaştırılması ile sokak hayvanlarının soğuk günlerde zorlanmaması amaçlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Muharrem Yalçın, "İki gündür soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının da beslenebilmesi için seferberlik ilan ettik." dedi.