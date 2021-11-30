Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fırtınada yolun karşısına geçemeyen öğrenciyi kucağında taşıdı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bayındır ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi, okulun önünde görev yapan trafik polisi kucağına alarak, yolun karşısına geçirdi.
Kenti etkisi altına fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında aksamalar meydana geldi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde de rüzgar etkisini artırdı. Fırtına ve yağış nedeniyle Dörteylül İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını gören okul önünde görevli trafik polisi, yardıma koştu.
Trafik polisi, öğrenciyi kucağına alarak yolun karşısına geçirdi. O anlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Beraber sevinir, beraber hüzünlenir, zorlukları beraber aşmayı biliriz..— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 30, 2021
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????İzmir pic.twitter.com/JvrJSqBTwp
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