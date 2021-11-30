Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni görev yerine taşınan doktor trafik kazası geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da tırla çarpışan kamyonet sürücüsü ile eşyalarını yeni görev yerine taşıyan doktor yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Nallıhan'dan Sakarya yönüne giden Mehmet K. idaresindeki kamyonet ile Ali Ü. yönetimindeki tır, Aynalıkaya mevkiinde çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan doktor Mehmet Y. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan doktorun eşyalarını kamyonetle Nallıhan'dan yeni görev yeri Sakarya'ya taşıdığı öğrenildi.
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