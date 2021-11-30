Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da çimento yüklü kamyon refüje çarptı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da refüje çarparak karşı şeride geçen çimento yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 52 yaşındaki S.İ. yönetimindeki çimento yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.
Çarpmanın ardından karşı şeride geçen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan S.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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