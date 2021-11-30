Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 487 yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 16,45 gram esrar, 204 gram toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılardan bazılarının uyuşturucu maddeleri ağda makinesi içerisine gizledikleri tespit edildi.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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