İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 487 yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 16,45 gram esrar, 204 gram toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan bazılarının uyuşturucu maddeleri ağda makinesi içerisine gizledikleri tespit edildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.