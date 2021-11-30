Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'da alınan bilgiye göre, Suat Çelik'in (42) kullandığı 48 SP 488 plakalı kamyon, Aydın-Muğla kara yolu Çiftlik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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