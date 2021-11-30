Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın vücudunda sol yumurtalık kaynaklı 30-35 santimetre büyüklüğünde kist tespit edildiği belirtildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan tarafından yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tüm karın boşluğunu dolduran 5 kilo 120 gram ağırlığındaki kist başarıyla çıkarılarak hastamız operasyonun ikinci gününde taburcu edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, benzer durumlarla karşılaşılmaması için özellikle 30 yaş üstü kadınların yıllık jinekolojik kontrollerini aksatmamaları gerektiğini dile getirdi.