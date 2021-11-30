Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir ve her iki bölge müdürlüğüne bağlı işletmelerin şube müdürleri Boyabat ilçesinde bir araya geldi.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ek hizmet binasını hizmete açan heyet, daha sonra Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde toplantı yaptı.

Toplantıda, 2021 yılı değerlendirildi, 2022 yılı vizyon ve misyonları masaya yatırıldı.