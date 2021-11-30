Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp müdahale etti. Başına sert bir cisimle vurulduğu için bayıldığı belirlenen V.Ş., çağırılan ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İfadesine başvurulan V.Ş., O.K. ve O.A. isimli kişilerle tartıştığını ve başına silahla vurulduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekipler, O.A.'yı Levent Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis, diğer şüpheli O.K.'nin de evine gitti. Polisi fark eden O.K., teslim olmamak için 4 yaşındaki kızı ile 13 yaşındaki oğlu ve eşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çalışması sonuçsuz kalırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine ayrıca özel harekat polisleri çağırıldı. Ekipler, polis merkezine götürülen O.A.'yı da ikna çalışması için olay yerine getirdi. O.A. ile konuşan O.K.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan özel harekat polisleri, eve girip şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

2 çocuğu devlet korumasında

Kurtarılan anne ve çocukları ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli emniyete götürüldü. O.K.'nin 4 çocuğu bulunduğu ve 2'sinin devlet korumasında olduğu, eşinin de 3 aydır kadın sığınma evinde kaldığı ve eve birkaç gün önce döndüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.