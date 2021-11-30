Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolunda seyreden A.Ç. idaresindeki 06 BAS 345 plakalı cam yüklü kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.O. araçta sıkıştı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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