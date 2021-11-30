Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kilis'te ziyaretlerde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Vali Recep Soytürk ile bir araya gelerek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Yanık'a Valilik ziyaretinde, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile diğer ilgililer eşlik etti.
Bakan Yanık, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ı da ziyaret ederek bir süre basına kapalı görüştü. Karataş, burada Bakan Yanık'a hediye takdiminde bulundu.
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