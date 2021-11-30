Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Vali Recep Soytürk ile bir araya gelerek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yanık'a Valilik ziyaretinde, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Yanık, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ı da ziyaret ederek bir süre basına kapalı görüştü. Karataş, burada Bakan Yanık'a hediye takdiminde bulundu.