Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü arayan bir sürücü, Çatalzeytin ilçesi yakınlarında seyir halindeyken aracına büyük bir kuşun çarptığını ve kuşun yaralanmış olabileceği ihbarında bulundu.

Olay yerine yönlendirilen Abana Orman İşletme ekibi, yolun kenarında yaralı bir şahin buldu.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin tedavi altına alındı.