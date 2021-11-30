Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirledikleri kırsal mahalledeki üç adrese baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 5 uzun namlulu silah şarjörü, 6 tabanca şarjörü ve 65 mermi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla diğer şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Şanlıurfa Silah Kaçakçılığı
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