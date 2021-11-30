Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirledikleri kırsal mahalledeki üç adrese baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 5 uzun namlulu silah şarjörü, 6 tabanca şarjörü ve 65 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla diğer şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.