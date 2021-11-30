Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta terminalin su alan asma tavanı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otobüs terminalinin asma tavanı, yağmur nedeniyle su alınca çöktü. Terminal kapısında bekleyen görevli, tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, öğle saatlerinde, Zonguldak'ın Devrek Terminali'nde meydana geldi.
Yağış sırasında terminalin asma tavanı, su almaya başladı. Görevlilerin dikkatiyle terminal boşaltıldı. Bir süre sonra asma tavan, büyük gürültüyle çöktü.
Terminalin kapısında bekleyen görevli ise tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Terminalin boşaltılmasıyla olası facianın önüne geçilirken, tavanın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Terminalde onarım çalışması yapılacağı belirtildi.
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