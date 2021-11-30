Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Sinop’un Boyabat ilçesi Karacaören köyü mevkiinde bir benzin istasyonunda Mustafa C. ile Recep E. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Recep E, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bıçakla yaralanan Mustafa C. ise sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop
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