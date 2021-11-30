Bakanlık tarafından 2020 ile 2022 yıllarında uygulanan 'Damızlık Hayvan Yatırımı', yüzde 85 hibe desteklemesiyle 15 Koyun 1 Koç Alımı projesinde Denizli’de hak kazanan 67 adet yetiştiriciye 990 baş koyun 66 baş koç ile 15 keçi 1 baş teke olmak üzere toplam 1072 küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

“Küçükbaş hayvancılığa önemli bir katkı sağlıyoruz”

Bakanlık ve İl Müdürlüğü desteklerle, projelerle üreticilerin yanında olduklarını belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Denizli'de 67 hayvancılık işletmesine katkı sağlayacak bu programda aynı zamanda sürü kalitesini de artırmayı hedefliyoruz.

Damızlık kalitesi yüksek olan bu hayvanların sürülere dâhil olmasıyla birlikte Denizli'de küçükbaş hayvancılığa önemli bir katkı sağlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Yetiştiricilik ve sağlık konusunda destek verilecek”

Erkaya, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 67 adet yetiştiriciye, kura çekimi yapılarak il ve ilçe teknik personellerince küçükbaş hayvanların teslim edildiğini söyledi.

Erkaya, dağıtımı yapılan hayvanların yetiştiricilerine, sağlık ve yetiştiricilik konusunda destek verileceğini de belirtti.