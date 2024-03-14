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Güncel
AA 14.03.2024 10:10

Yalova'da öğrenciler "Suyumun Yolculuğu Projesi" ile bilinçlenecek

Yalova'da ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin su tasarrufu konusunda bilinçlenmeleri amaçlanan "Suyumun Yolculuğu Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yalova'da öğrenciler "Suyumun Yolculuğu Projesi" ile bilinçlenecek
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Yeşil Körfez Su Birliği ve Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği (KATFADER) tarafından hayata geçirilen projenin tanıtım programı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, proje ile iklim değişikliği nedeniyle en büyük sorunlardan biri olan su konusunda öğrencilerin bilinçlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Yalova'da öğrenciler "Suyumun Yolculuğu Projesi" ile bilinçlenecek

 ''Kaynaklarımızı etkin ve doğru kullanmalıyız''

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise suyun yerine başka herhangi bir şeyin konulamayacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yaşayan her canlının her bireyin muhtaç olduğu, ihtiyaç gösterdiği bir şey su. O halde bizler kaynaklarımızı etkin, doğru kullanmalıyız, israf etmemeliyiz. İklim değişikliği bize kullandığımız tatlı su kaynaklarının azaldığını söylüyor. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 3,5'ini kullanıyoruz. Yağışlarla beraber biz su kaynaklarımızı, yer altı kaynaklarımızı destekliyoruz. Son 5 yıllık süreç içinde iklim değişikliğiyle beraber sıcaklık 1,5 derece artmış. Yalova'da yağış miktarımızda yüzde 20'den biraz fazla düşüş var. O halde biz suyu daha tasarruflu kullanacağız. İhtiyaçlarımızı daha az suyla yerine getireceğiz ki, susuz kalmayalım."

Önceki yıllarda da gerçekleştirilen projeye bu yıl kurum olarak katıldıklarını anlatan Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, "Evimizde basit bir hareketle suya ulaşıyoruz. Bu su hangi süreçlerden geçiyor, toplanmasından arıtılmasına, arıtırken geçen süreçten evden musluklara akana kadarki süreci bizzat yerinde de görerek tecrübe edineceksiniz " dedi.

KATFADER Başkanı Nurten Anıl'ın destek veren kurumlara teşekkür etmesiyle sona eren programda, suyun musluğa kadar olan yolcuğu ile ilgili öğrencilere sunum yapıldı.

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