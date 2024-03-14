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Güncel
İHA 14.03.2024 10:17

Yüksekova’da artçı depremler devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 1.7, 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde 3 artçı deprem medyana geldi.

Yüksekova’da artçı depremler devam ediyor

Aylardır üst üste Hakkari ve ilçelerinde depremler meydana gelirken yer bilimcileri ise, bölgede 7 üzeri bir depremi beklediklerini belirtiyorlar.

AFAD verilerine göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.

Depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.

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