Kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arıcak'ta bir kişiyi, yaklaşık 750 bin liralık ziynet eşyası, para ve dövizini alarak dolandıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis olduklarını söyleyen 2 şüphelinin, söz konusu kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıcak ilçesine geldikleri araçla Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine giden 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Ekipler, ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.