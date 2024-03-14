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Güncel
AA 14.03.2024 09:58

Kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı tutuklandı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Arıcak'ta bir kişiyi, yaklaşık 750 bin liralık ziynet eşyası, para ve dövizini alarak dolandıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis olduklarını söyleyen 2 şüphelinin, söz konusu kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıcak ilçesine geldikleri araçla Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine giden 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Ekipler, ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

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