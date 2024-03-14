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Güncel
AA 14.03.2024 10:03

Uşak'ta çiftçilere tohum, fide ve kovan dağıtıldı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki çiftçilere 156 ton tohum, 300 bin fide, 400 arı kovanı dağıtıldı.

Uşak'ta çiftçilere tohum, fide ve kovan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" ve "Aile Çiftçiliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Kemalöz Kapalı Pazar Yeri'nde tohum, fide ve arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, projeden 1725 çiftçinin yararlandığını, proje maliyetinin ise yaklaşık 13 milyon lira olduğunu söyledi.

Toprakla buluşacak tohum ve fidelerin hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Ergün, "Bu ve benzeri projelerle elde edilecek bereketli kazançlar, çiftçilerimizin çalışma ve üretme azmini dolayısıyla tarımsal kalkınmayı da hızlandıracaktır. İlimizdeki bütün tarım arazilerinin kaliteli tohum ve fidelerle devletimiz tarafından desteklenmesi değerli hemşehrilerimizin üreticiliğini olumlu yönde artıracaktır. Diğer taraftan ilimizde yürütülen arıcılık faaliyetlerinin kovan ve arı dağıtımı vesilesiyle daha da gelişerek yine üreticilerimizin gelirini artıracağı da aşikardır." dedi.

Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin herkes tarafından hissedildiğini aktaran AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da gıda güvenliğinin milli güvenlik kadar önemli olduğunu vurguladı.

Kentteki yağış oranlarının son yıllarda düştüğüne dikkati çeken Tuğrul, "Gıdada devletimizin çiftçilere verdiği destekle üretimin çeşitlendirilmesi ve verimli hale getirilmesi, en az alandan en fazla verimi alabilmek için devletimizin desteğiyle yapılacak mücadele ve bu anlamda oluşturulacak gelişmeler ülkemiz için büyük anlam ifade ediyor. Bu gerçekliği gören AK Parti iktidarları 2002 yılından bu güne kadar şehrimizde 14 milyar lira civarında tarım ve hayvancılığa destek vererek çiftçimizin yanında olmuştur." diye konuştu.

Tuğrul, devletin tüm imkanlarıyla her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de projeler kapsamında toplamda 156 bin 320 kilogram nohut, ayçiçeği, fasulye, çörek otu, mercimek, sorgum sudanotu tohumu, 300 bin karnabahar ve brokoli fidesi ile 400 arı kovanının Uşaklı çiftçilere yüzde 50 ila 75 arasında değişen hibe destekleriyle dağıtıldığını söyledi.

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