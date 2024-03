Malatya’da esnafın konteynerde Ramazan mesaisi

Afetten önce kendi yerlerinde Ramazan’ı karşılayan esnaf, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi konteynerde müşterilerini bekliyor.



6 Şubat 2023’de yaşanan asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da her ne kadar o eski Ramazan aylarının coşkusu tam yaşanmasa da esnaflar kendilerine tahsis edilen geçici konteynerlerde müşterilerini bekliyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan hurma ve tatlıcı esnafı konteynerde geçmişteki hareketliliği yaşamasa da bu yıl da işlerinin iyi olduğunu söylüyor. Akpınar bölgesinde her Ramazan ayında iftara doğru Kadayıfçılar Çarşı'sında yaşanan kalabalık şu anlık yaşanmasa da vatandaşlar her zaman alışveriş yaptıkları esnafı geçici işyerinde bularak yine tatlılarını alma telaşında. Birçok esnaf deprem bölgesi Malatya’da bu yıl tatlılara zam yapmadığını da ifade ederek tüm esnaflardan da aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan pidesi ise bu yıl 10 TL’den satılıyor. Kentteki çarşı esnafı, eski Ramazan coşkusunun yaşanmadığını dile getirdi.