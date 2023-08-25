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Güncel
DHA 25.08.2023 14:43

Yalova'da kadın valiye kadın vali yardımcısı

Yalova'nın 3'üncü kadın valisi olarak atanan Hülya Kaya'nın ardından, bu kez İdil Özdemir Doğan kente vali yardımcısı oldu.

Yalova'da kadın valiye kadın vali yardımcısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 57 ilin valisi değişti; Yalova'ya Pendik Kaymakamı Hülya Kaya atandı. Kaya, 28 yıl önce il olan Yalova'nın 3'üncü kadın valisi oldu. Törenle karşılanıp, geçen hafta göreve başlayan Vali Kaya, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesi çağrısında bulundu. Bunun yerine, depremden etkilenen vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan banka hesaplarına bağış yapılıp, dekontun da Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'ne ulaştırılmasını istedi.

Yalova'ya bu kez kadın vali yardımcısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 24 Ağustos'ta da Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname kapsamında, Elazığ'da görev yapan Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Yalova'ya atandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1991 yılında doğan İdil Özdemir Doğan, 2009 yılında İzmir Kız Lisesi'nden, 2014'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2017'de Eskişehir Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Doğan, sırasıyla Ankara Kızılcahamam ve Balıkesir Havran'da Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. 2017-2018 yılları arasında Bolu'nun Seben ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptıktan sonra Osmaniye Sumbas ilçesinde kaymakamlık yaptı. Elazığ'a geçen yıl vali yardımcısı olarak atanan Doğan, yurt dışı staj eğitimini İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde tamamladı. Doğan, iyi derecede İngilizce ve başlangıç düzeyde Fransızca bilmekte. 

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