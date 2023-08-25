Siirt’te temizlik seferberliği başladı

Siirt Belediyesi, kent merkezinde çevre temizliği ve sağlığına yönelik önemli bir adım atarak temizlik seferberliği başlatıldı.



Rutin günlük temizlik programına ilave olarak her hafta belirlenen bir program çerçevesinde yürütülecek olan temizlik seferberliği çerçevesinde cadde genel temizliği, çöp konteynerlerının düzenli olarak temizlenmesi ve sokakların detaylı bir temizlik sürecine tabi tutulması amaçlanıyor.



Temizlik seferberliği, günün ilk ışıklarıyla birlikte Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yoğun katılımıyla başladı. İlk etapta Güres Caddesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya da bizzat izledi. Dr. Kemal Kızılkaya, bugün sabahın erken saatlerinde Güres Caddesinde başlatılan temizlik seferberliğinin önemine vurgu yaparak, bu adımın kentin genel sağlık ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Temizlik seferberliği ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Vali Kızılkaya; “Hedefimiz birlikte el ele gönül gönüle daha temiz bir kent, sağlıklı çevre oluşturmaktır” dedi.



Toplumun çevre konusundaki farkındalığının artırılmasına önemli bir destek sunan bu seferberlik, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle yola çıkıyor.