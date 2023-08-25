Düzce organik fındık üretiyor

Düzce’de organik tarımı teşvik etmek amacıyla 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü yatırım projelerinde Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce teklif edilen ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projesi'ndeki organik tarım yapan ve fındık hasadına başlayan çiftçiler müdürlük ve kontrol sertifikasyon kuruluşu tarafından ziyaret edildi.



Projede, Yığılca ilçesi İğneler köyünde bu yıl 50 fındık üreticisiyle yaklaşık 1150 dekar alanda gerçekleştirilen organik tarım projesinde yer alan üreticilerin her birinin proje ile sertifikasyon hizmet alımı karşılandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, proje ile ilgili olarak “Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projesi ile Melen Havzası'nın su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi sağlanarak, kirlenmesinin önlenmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedefleniyor. Bu hedef yönünde üreticilerimizin organik tarıma geçişleri sağlanıyor” dedi.