Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Dün gece Mithatpaşa Mahallesi'nde T.G., yeğeni ile ilişkisini onaylamadığı E.A. ile telefonda tartıştı.



Tartışmanın ardından E.A., T.G.'nin evine gelerek tartışmayı sürdürdü. T.G.'nın yanındaki arkadaşı M.S., bu sırada av tüfeği ile E.A.'yı vurdu. Yaralanan E.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.G. ve arkadaşı M.S. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., gazetecilere `Ailemi, çocukları koruyamayacak mıyım?` dedi.



2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.