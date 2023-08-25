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Güncel
İHA 25.08.2023 13:54

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta yeğeni ile görüşen kişiye silahlı saldırıda bulunan şahıs ve arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Dün gece Mithatpaşa Mahallesi'nde T.G., yeğeni ile ilişkisini onaylamadığı E.A. ile telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından E.A., T.G.'nin evine gelerek tartışmayı sürdürdü. T.G.'nın yanındaki arkadaşı M.S., bu sırada av tüfeği ile E.A.'yı vurdu. Yaralanan E.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.G. ve arkadaşı M.S. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., gazetecilere `Ailemi, çocukları koruyamayacak mıyım?` dedi.

2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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