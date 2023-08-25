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Güncel
İHA 25.08.2023 14:30

Çanakkale'de soğutma çalışmaları 650 araç ve 2 bin 650 personelle devam edecek

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü Damyeri mevkiinde 22 Ağustos Salı günü çıkan ve yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmaları 650 kara aracı ve 2 bin 650 personel ile karadan ve 6 helikopter ile havadan devam edecek.

Çanakkale'de soğutma çalışmaları 650 araç ve 2 bin 650 personelle devam edecek

Kayadere köyü Damyeri mevkiinde 22 Ağustos Salı günü çıkan ve yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğündeki 2 bin 650 hektar ormanlık alan ile bin 430 hektar tarım arazisi ve orman dışı alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yandı.

Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2 bin 828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı. 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığı orman yangınında soğutma çalışmaları 650 kara aracı ve 2 bin 650 personel ile karadan ve ihtiyaten 6 helikopter ile havadan devam edecek.

İHA'ların takip ve gözlemlerine devam ettiği bölgede alanın tamamı ekipler tarafından karadan çevrildi. Yanan alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlandıkça araç ve personel sayısı da düşürülecek.

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