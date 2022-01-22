Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova'da eksi 3 derecede termal havuz keyfi
[Fotoğraf: İHA]
Kaplıcalarıyla ünlü Yalova’nın Termal ilçesini ziyaret eden turistler, eksi 3 derece sıcaklıkta termal havuzun keyfini çıkarıyor.
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcaları soğuk kış aylarında da turistlerin ilgili odağı oldu.
Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra yarı yıl tatili için de Yalova'nın Termal ilçesine gelen turistler, şifalı suların tadını çıkarıyor.
Eksi 3 derece hava sıcaklığına rağmen adeta kaplıcalara akın eden turistler, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan termal havuzlara girerek eğleniyor.
Ayrıca kar yağışında termal havuzun keyfinin bir başka olduğunu söylüyorlar.
Etiketler: Kar Yağışı Kış Turizmi Roma Dönemi Yalova
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