Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcaları soğuk kış aylarında da turistlerin ilgili odağı oldu.

Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra yarı yıl tatili için de Yalova'nın Termal ilçesine gelen turistler, şifalı suların tadını çıkarıyor.

Eksi 3 derece hava sıcaklığına rağmen adeta kaplıcalara akın eden turistler, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan termal havuzlara girerek eğleniyor.

Ayrıca kar yağışında termal havuzun keyfinin bir başka olduğunu söylüyorlar.