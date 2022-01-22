Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük proje, 2022 yılı yatırım programına alındı.

Resmi Gazetede duyurusu yapılan projelerin bu kararla birlikte Devrekani Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi ile Alibeyoğlu Göleti Sulama Sahası projesinin yapımına bu yıl başlanacak.

Projelerin yatırım programına alınmasının ardından değerlendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yatırımların Kastamonu ve Devrekani’nin tarımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

