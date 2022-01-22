Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da 2 büyük proje yatırım programına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan 2 büyük sulama sahası projesi, 2022 yılı yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan karar, Resmi Gazetede yayınlandı.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük proje, 2022 yılı yatırım programına alındı.
Resmi Gazetede duyurusu yapılan projelerin bu kararla birlikte Devrekani Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi ile Alibeyoğlu Göleti Sulama Sahası projesinin yapımına bu yıl başlanacak.
Projelerin yatırım programına alınmasının ardından değerlendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yatırımların Kastamonu ve Devrekani’nin tarımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Etiketler: Kastamonu Su Kaynakları
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