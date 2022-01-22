Gaziantep’te bugün başlayıp, 1 hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışının neden olabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Kentte salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışında Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantı sağlayan yollarda araçlar kaydı.

Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, araçlarda binlerce kişi mahsur kaldı. Yollarda kalan 13 bin 372 kişi, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Kentte bugün beklenen kar yağışı ile ilgili ekipler, hazırlıklarını tamamlarken, kapanabilecek tüm yollarda iş makineleri ve çekiciler bekletilmeye başlandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu girişinde de polis ekipleri, denetim yaptı. Ekipler, kış lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların sürücülerini otoyola almayarak, geri gönderdi.

“Olumsuz senaryolara hazırız”

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte şu anda sıkıntılı bölge olmadığını söyleyerek, kar yağışının ilerleyen saatlerde artmasını beklediklerini kaydetti.

Tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Vali Gül, sorun olabilecek bölgelerde ekiplerin bekletildiğini ve tüm olumsuz senaryolara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Cuma gününe kadar devam edecek olan yağış nedeniyle olası risklere ve yol kapanmalarına karşı otoyol ve o bölgelerde çekiciler hazır duruyor.

Anne adayları kent merkezine getirildi

Yoğun kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı etkilediği için buralarda yaşayan ve hafta sonu doğum yapma ihtimali olan 76 anne adayı hastane veya otellerde misafir edildi.

Aynı zamanda emniyet ve jandarma ekipleri 24 saat boyunca görev başında. Yoldaki tüm aksaklıklar ilgili kumanya başta olmak üzere tüm hazırlıklarımız sürdürüyor.