Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara istikametinde temizlik çalışması yapan Ö.K. idaresindeki KMO Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş'ye ait kar küreme aracına, Mehmet Ayvaz yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.
Sürücü Ayvaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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