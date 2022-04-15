Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen S.D'yi (25) uzun süreli teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı operasyonda gözaltına alınan S.D'nin üzerinden 1,38 gram metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Ayrıca aynı olayla ilgili S.D. ve başka bir şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda da 151 bin adet boş makaron, 2 bin 257 adet dolu makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet tütün basma aparatı, 6 gram kubar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri belirtildi.