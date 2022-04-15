Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.Ş. ve K.K'yi takibe aldı.
Şüphelilerin Bahçelievler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 228 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.Ş. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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