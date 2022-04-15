Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kentte askerlik görevini yaptığı sırada şiddetli bel ve bacak ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran 20 yaşında erkek hastada yapılan tetkikler sonucunda omurilikte kitle, ayrık ve gergin omuriliği olduğu görülerek spina bifida teşhisi konuldu.

Medikal tedavi verilen hasta, şikayetlerinin geçmemesi üzerine ikamet ettiği Osmaniye'den gelerek ameliyat olmak istediğini beyan etti.

Yüksek riskli bir ameliyat olması nedeniyle gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından hasta operasyona alındı. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından nöromonitörizasyon eşliğinde yapılan başarılı bir ameliyatla hastanın hem omurilikteki kitlesi çıkarıldı hem de ayrık omuriliği düzeltildi.

Ameliyat sonrası servise alınan hasta, herhangi bir güç kaybının olmaması ve yara yeri takiplerinde sorun izlenmemesi üzerine taburcu edildi.

Hastanede gerçekleştirilen komplike ameliyatın Bilecik'te bir ilk olması nedeniyle önemli olduğu kaydedilen açıklamada, "Hastanemiz birçok özellikli ameliyatların gerçekleştirilmesi ile birlikte farklı illerdeki hastalar tarafından tercih edilen bir merkez haline gelmektedir." ifadesi kullanıldı.