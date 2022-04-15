Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisindeki birinci derece sit alanında devriye gezdikleri sırada 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Suçüstü yakalanan D.K, H.A, B.A, M.B. ve R.Ö. gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan malzemelere el konuldu.
Etiketler: Antalya Kaçak Kazı
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