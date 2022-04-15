İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkoalan timleri, Konak Çimentepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile

22 fişek ele geçirildi. Adreste bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.