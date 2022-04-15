Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkoalan timleri, Konak Çimentepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile
22 fişek ele geçirildi. Adreste bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
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