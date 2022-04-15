Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ tercihleri başladı mı? 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde erişime açıldı. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar..
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
MSÜ taban puanları açıklandı mı?
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2021 yılının taban puanları da şu şekilde…
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