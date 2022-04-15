Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de cami inşaatından alüminyum malzeme hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, cami inşaatında kubbe kaplamasında kullanılmak üzere alınan alüminyum levhaları çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.
Yapımı süren Evlat Camisi'nin dernek başkanı Mehmet Sami Karaduman, Altınoluk Mahallesi'ndeki inşaat alanından 151 parça alüminyum malzemenin çalındığını jandarmaya bildirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin Caner Y. (20), Çağrı B. (20), Eray B. (31) ve Berkay H. (22) olduğunu belirledi.
Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak cami derneği yönetimine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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