Belediyeden yapılan açıklamada, kışın üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti veren, yaz sezonunda ise tatilciler tarafından tercih edilen Tatil Park'ın misafirlerini beklediği belirtildi.

Her bütçeye uygun tatil imkanlarının sunulduğu Tatil Park'ta günübirlik imkanlardan da yararlanılabildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite öğrencilerimizin çıkışlarını yapmasıyla bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamladık. Aqua, plaj ve beyaz evler olmak üzere 82 konaklama alanımız bulunmaktadır. Bir bungalov evimizde 3 ile 4 kişi arasında konaklama yapılabilmektedir. Ayrıca konaklama hizmetimiz dışında, Tatil Park'a günübirlik olarak gelmek isteyenlere plajlarımız, restoranımız ve aqua parklarımızla hizmet verilmektedir. Tatilcilerimizin çoğu İstanbul, Bursa ve Kocaeli şehirlerinden gelmekteler."

Özellikle İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ne yakınlığı nedeniyle Tatil Park'ın tercih edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca karavan ve çadırlarıyla gelenlere belirlenen alanda yer verildiği duyuruldu.