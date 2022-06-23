Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 14 bin 580 kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı O.G'nin iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli büyüklüklerde kutu ve poşetlere doldurulmuş 14 bin 580 adet kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale Kaçakçılık
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