AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yalova Valisi Muammer Erol'a, Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve kurumun tüm dünyada ülkeyi başarıyla temsil ettiğini belirten Erol, AA çalışanlarını kutladı.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Erol, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

[Fotoğraf: AA]

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğraflarını seçen Erol, sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

[Fotoğraf: AA]

Ziyarette Aksoy, Vali Erol'a, AA'nın hazırladığı "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" kitabını hediye etti.