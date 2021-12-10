Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması" kapsamında 2020 yılına dair göstergelerin yer aldığı raporda Bartın Üniversitesi birçok alanda gelişim gösterdi.

Üniversite, bilimsel üretim, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında öne çıkarken, sosyal sorumluluk projelerinde ise Türkiye'de ilk 5'te yer aldı. Bartın Üniversitesi yapılan değerlendirmelerde ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları arasında ise üst sıralarda yer aldı.

126 devlet üniversitesi arasında yapılan sıralamada Bartın Üniversitesi, bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat artırdığı TÜBİTAK tarafından verilen araştırma bursu sayısıyla 25'inci olurken, 2 kattan fazla artırdığı Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısında ise 28'inci sırada yer buldu. Bartın Üniversitesinde patent, faydalı model veya tasarım başvuru sayısı da artış gösterdi.

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2019 yılında 2 olan başvuru sayısı 2020 yılında 8'e yükselten Bartın Üniversitesi, 126 yükseköğretim kurumu arasında yapılan değerlendirmede 41'inci sıraya yerleşti.

Bartın Üniversitesi, yine araştırma bursu değerlendirmesinde birinci, Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısında birinci ve faydalı model veya tasarım başvuru sayısında ise 5'inci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte "Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite" ekseninde yürüttüğü çalışmaların sonuçları da raporlara yansıdı. 2020 yılında 4 programın akredite olduğu, 2021 yılında bu sayının 5'e çıktığı akredite edilmiş program sayılarında Bartın Üniversitesi 35'inci sırada yer buldu.

"Hedefimiz kalite ekseninde sürdürülebilir büyüme"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak kalite ekseninde sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerine işaret etti.

Bartın Üniversitesinin kurumsal kimliğinin her geçen gün daha iyiye ulaşması için gayret göstermeye devam ettiklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla her zaman kamuoyunun ilgisini çekmeyi başararak, kurumsal gelişimimize değer katmaya devam etmektedir. 'Birlikte başarıyoruz' sloganıyla çıktığımız bu yolculukta sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeye gayret gösteriyoruz. Hedefimiz gösterdiğimiz bu performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek."