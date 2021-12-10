Eskişehir'de örtü altı tarımın yoğun yapıldığı Mihalgazi ilçesine bağlı Sakarıılıca Mahallesi Muhtarlığı "Sıfır Atık Projesi"ne destek için temmuz ayında hayata geçirdiği "Sepet Kumbarası"nda bugüne kadar topladığı 1 ton kırık plastik sebze kasasını geri dönüşüme kazandırdı.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklara sahip Mihalgazi, deniz seviyesinden 209 metre yükseklikte bulunması nedeniyle mikroklima özelliği taşıyor. Bu sayede 1510 dekar alanda örtü altı tarım yapılan ilçede marul, roka, maydanoz, dereotu, yeşil soğan gibi sebzeler yetiştiriliyor.

İlçeye bağlı 401 nüfuslu Sakarıılıca Mahallesi'nde ise 400 dekar alanda örtü altı tarım yapılıyor. Tarım faaliyeti sırasında maydanoz, semizotu, tere ve roka gibi ürünlerin taşınmasında plastik kasalar kullanılıyor. Bunların taşıma sırasında veya uzun süreli kullanım nedeniyle kırılarak çevreye atılmasından yola çıkan mahalle muhtarı Ali Akın, hem "Sıfır Atık Projesi"ne hem de doğaya katkı sunmak için çalışma başlattı.

Sebze halinin yanında temmuz ayında başlattığı "Sepet Kumbarası Projesi"yle vatandaşlardan bugüne kadar 1 ton plastik kasa toplayan Akın, geri dönüşüm firmalarına kilogramı 2-3 liradan verdiği atıklardan elde ettiği gelirle cami ile mahallesinin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

Akın, şimdilerde ise "Sepet Kumbarası"nda biriken kasaları geri dönüştürerek caminin yanına çeşme yaptırmayı hedefliyor.

Sakarıılıca Muhtarı Ali Akın, AA muhabirine, 2019 yılında görevine başladığı belirterek, o günden bu yana halkına hizmet etmeye gayret gösterdiğini kaydetti.

Mahalledeki çiftçilerin yüzde 90'ının seracılıkla uğraştığına anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Seracılıkta sebzeleri içine konulduğu kasa önemlidir. Önceden ahşap kasa kullanılıyordu. Yaklaşık 5 yıl önce de plastik sepet kullanmaya başladık. Tahta kasalar önceden tamir edilip yeniden kullanılıyordu ancak plastik sepetler kırıldığında kullanılamıyor. Kullanılmayan sepetler çevrede birikmeye başladı. Bu yüzden kirliliğe sebep oluyordu. Mahalledeki sebze halinin yanına kırık sepetler için bir kumbara yapmak kararı aldık. Temmuz ayında fikrimizi hayata geçirdik. Çiftçiler kırılmış, kullanılmayan sebze sepetlerini getirip kumbaraya atıyor."

"Vatandaşlarımız projemize destek oluyor"

Akın, biriken kırık kasaların geri dönüşüm firmaları tarafından alındığını dile getirdi.

Elde ettikleri geliri caminin ve mahallenin ihtiyaçları için harcadıklarını bildiren Akın, "Vatandaşlarımız projemize destek oluyor. Bugüne kadar 1 ton plastik sepet toplayıp geri dönüşümüne katkı sağladık. Kilogramını 2-3 liradan veriyoruz. Projemize geri dönüşüm firmaları da destek sağlıyor. Şimdi biriken sepetlerin gelirini de camimizin yanı başına yapmayı planladığımız çeşme için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sakarıılıca Camisi İmam Hatibi Eyüp Sabri Avdan ise İslamiyet'in israfı haram kıldığını anımsatarak, "Projeyle sepetlerin değerlendirilip çevreye zarar verilmesinin de önüne geçiliyor." dedi.

Projeye katkı sunan vatandaşlardan Ramazan Bozkurt da seracılıkta kullandıkları kasaların taşıma sırasında kırıldığına ya da zarar gördüğüne değinerek, kullanılması güç olana sepetleri getirip kumbaraya atıp mahallenin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunduklarını belirtti.