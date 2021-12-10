Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, kentin bir ürününe daha tescil almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ceviz reçelinin tescilinin hayırlı olması temennisinde bulunan Çinçin, "Geleneksel yöntemlerle üretilen ceviz reçelimiz, ATSO'nun 10'uncu tescilli ürünü oldu. Aynı zamanda odamız Türkiye'deki ticaret ve borsa odaları içinde en çok ürün tescili yapan ilk 5 oda arasına girmeyi başardı. Kentin 5 ürünü daha tescil yolunda." ifadelerini kullandı.