Kırşehir Valisi İbrahim Akın mesajında, insanların yasalar önünde eşit olduğunu, işkence ve kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiği tarihten itibaren dünyada dili, dini, ırkı, sosyal ve ekonomik statüsü sebebiyle ayrıma uğrayan insanların umudu ve güvencesi olduğunu belirtti.

"Hiçbir zaman seyirci kalmadık"

Dünyanın her yerinde zulme ve haksızlığa uğrayanların feryadını duymanın ve acısını hissetmenin insani bir görev olduğunu vurgulayan Vali Akın, "Ülkemiz, dünya devletlerinin sessiz kaldığı ve yardım elini uzatmadığı insanlık dramlarına hiçbir zaman seyirci kalmamış, her zaman zulme uğrayanların sığındığı güvenli bir liman olmuştur" ifadesini kullandı.

Akın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişte olduğu gibi bugün de insani değerleri üstün tutan bir anlayışla geleceğe doğru yol aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Devletimiz, ülkemizde ve dünyada barışın tesis edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, her insanın mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşayabilmesi için tüm kurumlarıyla üzerine düşen sorumluluğu yapmaya devam etmektedir. Aziz milletimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi dileğimle, saygılar sunuyorum."